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Встреча главы МИД Франции с Лавровым отменена

Вторник, 22 февраля 2022, 20:29

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что запланированная на пятницу встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не состоится.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Нет", - сказал министр в ответ на вопрос о том, актуальна ли встреча глав МИД Франции и России в пятницу.

Ле Дриан ранее отмечал, что о возможных переговорах с Лавровым говорилось в том случае, если не будет вторжения в Украину.

21 февраля в МИД Франции сообщили, что Ле Дриан пригласил Лаврова на встречу в Париж в пятницу, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

22 февраля Ле Дриан после оглашения нового пакета санкций ЕС заявил, что Евросоюз имеет дополнительные санкции "в резерве", если РФ решит идти дальше.

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Донбасс и ОРДЛО Российский кризис Франция

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