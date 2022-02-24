Украина просит Запад ввести "бесполетную зону" над Украиной

Президент Владимир Зеленский требует введения "бесполетной зоны" над территорией Украины и рассчитывает на помощь Запада в этом.

Этот вопрос он обсудил, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает "Европейская правда".

Исходя из тональности заявления, Зеленский рассчитывает на успешное одобрение этого решения. "Пакет дополнительных жестких санкций в отношении РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эмманюэлем Макроном", – написал он в твиттере.

Зеленский особо отметил два элемента санкционного пакета, на которые он рассчитывает.

"Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", - написал президент

Как сообщалось, Байден в 7 вечера объявит о новых санкциях и оружии для Украины. ЕС обещает ввести жесткие санкции в течение 24 часов.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

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