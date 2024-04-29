Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что китайцы не могут "иметь и то, и другое", стремясь к улучшению отношений с Европой и одновременно поставляя товары, которые создают то, что он назвал "самым большим вызовом европейской безопасности со времен окончания холодной войны".

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Госсекретарь США признал, что Китай непосредственно не поставляет России оружие, ракеты, боеприпасы, как это делают Иран или Северная Корея.

"Однако Китай оказывает неоценимую поддержку российской военно-промышленной базе, которая помогает России справляться с огромным давлением, оказываемым через санкции, экспортный контроль и другие меры", – отметил Блинкен.

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По его словам, в последний год РФ производила боеприпасы и технику более быстрыми темпами, чем когда-либо в своей современной истории, в том числе во времена холодной войны.

"Как она смогла это сделать? Потому что она получает массовые поставки станков, микроэлектроники, оптики, в основном из Китая. Сейчас это товары двойного назначения, но мы очень четко знаем, куда идет так много из них. И это создает две проблемы.

Это позволяет России продолжать агрессию против Украины. Это увековечивает войну, которую, по словам Китая, он хотел бы видеть законченной. Как и все мы", – заявил Блинкен.

Он отметил, что это также позволяет России восстановить оборонную промышленную базу, которая, как глубоко обеспокоены страны Европы, будет возвращена против них в случае успеха РФ в Украине.

"Итак, в то самое время, когда Китай ищет лучшие отношения со странами Европы, он также подпитывает самый большой вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны. И, как я сказал своим китайским коллегам, вы не можете иметь и то, и другое", – заявил Блинкен.

Ранее Блинкен также заявил, что Соединенные Штаты видели доказательства попыток Китая "повлиять и, возможно, вмешаться" в предстоящие выборы в США.

Как сообщалось, Блинкен во время визита в Китай подтвердил готовность Белого дома к новым санкциям против Пекина в случае, если он продолжит поддерживать Россию в полномасштабной войне против Украины.

Он также обратился к китайским властям с призывом обеспечить равные условия для американского бизнеса.