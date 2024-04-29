Spiegel: Подозреваемый в убийстве украинских военных в Германии россиянин был пьян

В Баварии допускают, что в убийстве украинских военных в эти выходные в Мурнау свою роль мог сыграть алкоголь, в то же время мотив убийства пока не выяснен.

Об этом говорится в публикации Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным полиции, преступление произошло на территории торгового центра в Мурнау. По словам полиции, все произошло в месте, "где люди встречаются и пьют пиво".

Подозреваемого 57-летнего гражданина России полиция задержала у него в квартире. Он без сопротивления дал себя задержать. Россиянин был пьян и признался в содеянном. По его словам, с украинскими мужчинами у него возникла ссора.

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Пока нет информации о том, обнаружили ли содержание алкоголя в крови пострадавших украинцев.

По данным полиции, вероятно, мужчины были знакомы. Как сказал Bayerischer Rundfunk министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн, есть свидетели, которые видели мужчин вместе раньше.

По словам Геррмана, "нет убедительных признаков", что "это было, так сказать, отражением противостояния между Россией и Украиной". Зато, утверждает Геррман, есть указания на то, что "у всех участников (спора) было много алкоголя".

По словам представителя полиции, соответствующих результатов анализа крови пока нет.

Как сообщала "ЕвроПравда", сообщение о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнау поступило около 17:20 в субботу. На время приезда медиков один из них уже умер. Второй, который тоже получил тяжелые ранения, вскоре умер в больнице.

В МИД Украины сообщили, что погибшими оказались двое украинских военных, находившиеся в Германии на реабилитации.

В воскресенье 57-летнему россиянину, задержанному после этого преступления, избрали меру пресечения.