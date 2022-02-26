Белый дом опубликовал решение об оружии и помощи на $600 млн для Украины

В ночь на субботу администрация президента США Джо Байдена зарегистрировала в федеральном реестре актов подписанное им решение о предоставлении Украине финансовой помощи и новейшего оружия.

Текст документа есть в распоряжении "Европейской правды".

Общая стоимость нового пакета помощи составляет 600 миллионов долларов США, он разделен на две части.

$350 млн будут предоставлены в виде так называемой "поддержки безопасности", которая включает оружие, военное оборудование и боеприпасы, а также при необходимости услуги безопасности (включая обучение), которые будут подобраны в соответствии с запросами украинской стороны. Решение не уточняет, какие элементы оборонного оборудования будут предоставлены. Известно, что Украина, среди прочего, ранее посылала США запрос на предоставление системы противоракетной обороны.

Еще $250 млн будут предоставлены в виде целевого безвозвратного финансирования "в случае признания важности для интересов безопасности США". На практике это, вероятнее всего, будет означать потребность в согласовании с США цели расходования этих средств. Ранее подобная поддержка, в частности, использовалась для закупки от имени Украины у американских производителей того оружия, на которое Украина уже получила или должна получить в США экспортную лицензию. В частности, известно, что ранее Соединенные Штаты предоставляли Украине лицензию на закупку противотанковых комплексов Javelin и боеприпасов.

Заметим, что предыдущие поставки военного оборудования в Украину осуществлялись авиацией, сейчас этот путь невозможен из-за закрытия неба над Украиной и опасности посадки в аэропортах, ставших мишенью российских обстрелов. Однако есть возможность доставить вооружение соседним государствам НАТО, таким как Польша.

Как сообщалось, в пятницу в Украину из Польши прибыла колонна грузовиков с боеприпасами.

Впоследствии в ОПУ рассказали, что именно получила Украина.

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