Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Венгрия официально поддержала новые санкции и предложила посредничество

Суббота, 26 февраля 2022, 14:37

Венгрия не возражает против новых санкций против РФ, включая отключение от платежной системы SWIFT. Будапешт предлагает себя как место для мирных переговоров РФ и Украины.

Как сообщает , об этом на своей странице в Facebook пишет министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Венгрия хотела бы мира. Поэтому мы работаем, поэтому я веду переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых переговоров в Будапеште. Для этого я тоже буду просить помощи у лидеров ООН сегодня и здесь, в Нью-Йорке",- пишет он .

Венгерский министр также называет ложью заявления о блокировании Будапештом новых санкции против РФ: "Теперь врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT. Пусть уже будет понятно: ЭТО НЭП это неправда! Мы никогда не выступали против ни одного из предложений в отношении санкций, мы не блокировали и не блокируем ничего".

Напомним, что накануне польский премьер Матеуш Моравецкий по результатам разговора с венгерским коллегой Виктором Орбаном заявил, что Венгрия не будет блокировать отключение РФ от SWIFT.

До сих пор Венгрия занимала выжидательную позицию по вопросу российской агрессии. Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его стране следует "держаться в стороне" от военного конфликта между Украиной и Россией и отказался поставлять вооружение Украине.

А по словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас только Венгрия и Германия выступают против отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
санкции Венгрия

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА. Действия США, Европы и мира в дни нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте.
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда