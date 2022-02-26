Венгрия официально поддержала новые санкции и предложила посредничество

Венгрия не возражает против новых санкций против РФ, включая отключение от платежной системы SWIFT. Будапешт предлагает себя как место для мирных переговоров РФ и Украины.

Как сообщает , об этом на своей странице в Facebook пишет министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Венгрия хотела бы мира. Поэтому мы работаем, поэтому я веду переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых переговоров в Будапеште. Для этого я тоже буду просить помощи у лидеров ООН сегодня и здесь, в Нью-Йорке",- пишет он .

Венгерский министр также называет ложью заявления о блокировании Будапештом новых санкции против РФ: "Теперь врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT. Пусть уже будет понятно: ЭТО НЭП это неправда! Мы никогда не выступали против ни одного из предложений в отношении санкций, мы не блокировали и не блокируем ничего".

Напомним, что накануне польский премьер Матеуш Моравецкий по результатам разговора с венгерским коллегой Виктором Орбаном заявил, что Венгрия не будет блокировать отключение РФ от SWIFT.

До сих пор Венгрия занимала выжидательную позицию по вопросу российской агрессии. Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его стране следует "держаться в стороне" от военного конфликта между Украиной и Россией и отказался поставлять вооружение Украине.

А по словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас только Венгрия и Германия выступают против отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.