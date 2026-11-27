В Германии Бундестаг одобрил бюджет на 2027 год: в нем заложен рекордный долг на сумму 210 млрд евро, а также финансовая помощь Украине.

Об этом пишет The Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Новый долг на общую сумму около 210 млрд евро запланирован в основном бюджете и специальных фондах. Для сравнения: в прошлом году объем новых заимствований составил 180 млрд евро.

Оборона является ключевым направлением: расходы должны вырасти почти до 140 млрд евро – рекордно высокого уровня со времён окончания Холодной войны. Украина получит 12 млрд евро помощи.

Более трети пойдёт в бюджет труда и социального обеспечения, из которого правительство, например, будет субсидировать пенсии.

Члены парламента проголосовали 317 голосами против 260 за бюджет, предложенный большой коалицией, который предусматривает расходы в размере 556 миллиардов евро, что примерно на 31 миллиард евро больше, чем бюджет на текущий год.

Напомним, в начале ноября канцлер Германии Фридрих Мерц поставил согласие Берлина на будущий семилетний бюджет ЕС в зависимость от готовности всех государств Евросоюза участвовать в финансировании Украины.

Также Мерц заявил, что все страны ЕС должны принимать участие в финансировании Украины и что он не приемлет уклонения отдельных стран от этого.