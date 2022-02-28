Китай призвал к сдержанности после ядерных угроз Путина

Китай призвал к сдержанности после решения президента РФ Владимира Путина о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

"Все стороны должны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации", - сказал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопросы журналистов в Пекине относительно заявления Путина, которое было воспринято как угроза, хотя он конкретно не упомянул о ядерном оружии.

Китай поддерживает все усилия по разрядке военного противостояния и мирному политическому решению, заявил представитель Китая.

Отвечая на дополнительные вопросы, пресс-секретарь подчеркнул, что Китай и Россия являются "стратегическими партнерами", но не "союзниками". Китай определяет свою собственную позицию и политику в каждом частном случае.

27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

В Пентагоне в ответ заявили, что Соединенные Штаты способны защитить себя, своих союзников и партнеров.