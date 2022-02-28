США запретили сделки с центробанком и Минфином РФ

США ввели дополнительные санкции против РФ, запретив американцам вести дела с центробанком России, были введены санкции против Минфина РФ и Фонда национального благосостояния.

Об этом говорится в заявлении Минфина США.

"Сегодня Минфин США запретил гражданам Соединенных Штатов совершать операции с Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального богатства Российской Федерации и Министерством финансов России. Это действие фактически обездвиживает любые активы Центрального банка Российской Федерации, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились", - говорится в заявлении.

Кроме того, по указанию президента Джо Байдена, Минфин ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе Соединенных Штатов, и его главному исполнительному директору (генеральному директору) Кириллу Дмитриеву, известному союзнику Путину. Путин и его ближайшее окружение долго полагались на РФПИ и Дмитриева для привлечения средств за границей, в том числе в Соединенных Штатах.

"Беспрецедентные действия, которые мы предпринимаем сегодня, существенно ограничивают способность России использовать активы для финансирования своей дестабилизирующей деятельности и направлены на средства, от которых зависят Путин и его ближайшее окружение и которыми финансируется вторжение в Украину", – заявила министр финансов Джанет Л. Еллен. "Сегодня, в координации с партнерами и союзниками, мы выполняем ключевые обязательства по ограничению доступа России к этим ценным ресурсам", - добавила она.

Сегодня Минфин также издал новую Директиву 4 под E.O. №14024 "Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации". Согласно директиве, гражданам Соединенных Штатов запрещается участвовать в каких-либо операциях с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации.

Директива будет препятствовать попыткам России поддержать свою обесценившуюся валюту, ограничивая глобальные поставки рубля и доступ к резервам, которые Россия может попытаться обменять для поддержки рубля.

Как сообщалось, Минфин Британии в понедельник объявил о санкциях против российского Центробанка.

Напомним, в ночь на воскресенье лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, который включает отключение от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Подробнее о новых санкциях читайте в статье Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции.