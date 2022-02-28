Более 360 000 украинцев покинули свои дома с начала российского вторжения

Более 360 000 человек уже покинули свои дома в Украине с начала российского вторжения в Украину.

Об этом свидетельствуют данные Агентства ООН по делам беженцев, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В ООН также считают, что еще более 4,5 миллиона могут покинуть страну, если боевые действия распространятся на большую территорию.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Польшу уехали 187 тысяч человек.

Как сообщалось, более 43 тысяч украинцев прибыли в Румынию через три дня после того, как Россия вторглась в Украину с суши, моря и воздуха.

В ООН ожидают, что в результате войны Украину оставят до 5 млн украинцев.