От погодных катаклизмов за последние 40 лет погибли 142 тысяч европейцев - агентство ЕС

В период с 1980 по 2020 годы в результате обусловленных погодой природных катаклизмов в Европе погибли около 142 тысяч человек.

Как сообщает Le Figaro, об этом говорится в отчете Европейского агентства по окружающей среде, являющемся официальным учреждением при ЕС, пишет "Европейская правда".

К таким природным катаклизмам относились аномальный зной или холода, наводнения и т.д., но не землетрясения и извержения вулканов, поскольку эти явления не обусловлены погодными факторами и не связаны с изменением климата.

Так, считается, что жара летом 2003 года спровоцировала преждевременную смерть около 80 000 человек в 32 европейских странах, в том числе нынешних 27 членах ЕС, Британии и Турции.

Согласно выводам исследования, среди стран ЕС наибольшие потери выпали на Германию, Францию ​​и Италию. В Германии за этот период природные катастрофы привели к смерти 42 тысяч человек и ущербу в размере 107 млрд евро; во Франции - смерти 26 700 человек и потерям на 99 млрд евро; Италии – смерти 21 600 человек и потерям на 90 млрд евро.

Совокупный ущерб от этих природных катастроф оценивается в 510 млрд евро, львиную долю из них составляет ущерб от наводнений и ураганов. При этом 3% катаклизмов ответственны примерно за 60% финансового ущерба.

Отметим, отчет не охватил лето 2021 года, которое сказалось многочисленными наводнениями и пожарами во многих странах. В Германии наводнения на северо-западе называют худшим бедствием со времен Второй мировой войны.

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