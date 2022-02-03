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Эстония ввела дополнительные санкции против Беларуси – остановила транзит нефтепродуктов

Четверг, 3 февраля 2022, 14:34

Эстония ввела дополнительные санкции против Беларуси и запретила транзит нефтепродуктов через свою территорию.

Как сообщает ERR, об этом на брифинге 3 февраля объявила премьер Кая Каллас, пишет "Европейская правда".

"Мы решили ввести дополнительные санкции против Беларуси, приостановив транзит нефти с таможенным кодом 2707 через Эстонию", – заявила она.

Каллас вспомнила сюжеты, получившие резонанс в СМИ ранее на этой неделе, о транзите белорусских нефтепродуктов через Эстонию, объем которого существенно вырос в 2021 году.

"Товары с кодом 2707 напрямую не подпадают под санкции (Запада против режима Лукашенко), однако их цель - оказывать давление на белорусский режим и, косвенно, на Россию, чтобы они изменяли свое поведение", - отметила Кая Каллас. Она добавила, что политика Эстонии всегда основывалась на ценностях, и так будет и дальше.

В понедельник в эстонской Eesti Päevaleht вышел материал о том, что Беларусь под этим таможенным кодом перевозит через территорию Беларуси продукцию в рекордных объемах.

После этого в среду Минфин выступил с инициативой ввести дополнительные санкции. В обращении к правительству ведомство отметило, что хотя действующие европейские санкции не распространяются на производимую в Беларуси продукцию из каменноугольной смолы и ее транзит, но сохранение такой ситуации ослабляет общую экономическую эффективность санкций, поэтому Эстонии следует ввести собственные санкции в отношении этой группы товаров, а также инициировать такой шаг на уровне ЕС.

Напомним, с 1 февраля Литва остановила транзит подсанкционного "Беларуськалия".

Беларусь после этого ввела запрет на железнодорожный транзит через свою территорию для группы товаров из Литвы.

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Беларусь Эстония санкции

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