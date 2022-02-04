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Президент Финляндии заявил о необходимости пересмотра Минских соглашений

Пятница, 4 февраля 2022, 12:57

Минские соглашения следует пересмотреть, чтобы найти решение для продолжающегося кризиса между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ниинистьо сказал, что президент России Владимир Путин упомянул Минские соглашения в недавней беседе с ним.

По его словам, Минские соглашения были несколько подзабыты в последние годы, но в своем последнем разговоре с Путиным российский лидер снова отметил их важность.

"Возможным решением (в текущей ситуации) может быть выполнение Минских соглашений или достижение значительного прогресса в их реализации", - сказал Ниинистьо.

По поводу списка требований России в контексте Минских соглашений Ниинистьо сказал, что сохранение контроля над вооружениями и предотвращение возможных военных рисков были одними из ключевых моментов, которые могут привести к выходу из нынешнего тупика в переговорах по урегулированию кризиса.

По словам финского президента, одной из сложнейших тем для урегулирования соглашения будет требование России предоставить временно оккупированным территориям Донбасса автономный статус и право вето на внешние отношения Украины.

Как известно, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи советников лидеров Нормандского формата 26 января в Париже заявил, что переговоры можно считать реанимацией Нормандского формата.

Подробнее читайте в статье Опасная Нормандия: кто и как давил на Ермака во время встречи в Париже.

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Финляндия Нормандский формат Донбасс и ОРДЛО

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