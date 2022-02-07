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Канцлер Германии ответил на критику по поводу отказа поставлять оружие Украине

Понедельник, 7 февраля 2022, 08:01

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на критику по поводу того, что Берлин сделал недостаточно для поддержки Украины, в то же время подчеркнув, что Россия заплатит высокую цену в случае вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью Washington Post.

Шольц встретится с президентом США Джо Байденом в понедельник в Белом доме и, как ожидается, обсудит ситуацию с наращиванием российских войск вблизи Украины.

Отвечая на критику по поводу того, что Германия не предоставила Украине достаточной поддержки, Шольц сказал, что Германия "больше всего поддерживала Украину экономически".

Он заявил, что Германия выделила Украине 2 миллиарда долларов за последние семь лет.

По его словам, Германия соблюдает жесткие критерии по экспорту оружия в кризисные регионы.

Германия отказалась предоставлять Украине оружие, в то время как Соединенные Штаты и Великобритания направили вооружение.

В своем коалиционном соглашении левоцентристская СДПГ, Зеленые и неолиберальные свободные демократы договорились об ограничительной политике по экспорту оружия, не позволяющей поставлять оружие в кризисные регионы.

Читайте больше о дискуссиях в Германии на эту тему: Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ вынуждает Берлин менять политику по отношению к Украине

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Германия

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