Глава Минздрава Германии очертил сроки ослабления ковидных ограничений

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предполагает, что ослабления коронавирусных ограничений в стране можно ожидать через несколько недель.

Как сообщает "Европейская правда", заявление министра в воскресенье в эфире телеканала Bild TV цитирует DW.

"Думаю, мы начнем вводить послабления к Пасхе (17 апреля. – Ред.)", – сказал он.

При этом условием снятия ограничений должно стать достижение волной заражений "Омикрона" своего пика к середине февраля.

"Не нужно делить шкуру неубитого медведя", - предупредил он. Снятие антикоронавирусных ограничений в нынешней ситуации Лаутербах назвал "безумием".

"Что бы произошло с Германией, если бы мы поступили, как Англия? У нас было бы, вероятно, примерно по 300 смертей в день. А у нас гораздо меньше, а именно: от 60 до 80", - отметил Лаутербах.

В последние недели, на фоне широкого распространения в мире варианта коронавируса "Омикрон", считающегося менее опасным, чем предыдущие мутации, многие европейские страны начали ослаблять или полностью отменять карантинные ограничения. В частности, так поступают скандинавские страны.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн ранее заявлял, что многие ограничения в стране могут быть отменены в марте.

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