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Глава МИД Британии в четверг полетит в Москву – СМИ

Понедельник, 7 февраля 2022, 10:40

Глава МИД Британии Лиз Трасс в четверг посетит Россию, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Times.

Ожидается, что во время первого за четыре года визита министра иностранных дел в Москву она призовет "деэскалацию и прекращение неспровоцированной агрессии".

Она будет отмечать ущерб, который вторжение нанесет обычным россиянам, а также экономике, заявляя, что Кремлю грозит "затягивание в болото".

В воскресенье Трасс заявила, что глубина попыток России угрожать Украине "ясна".

"Действия России показывают, что их заявления о том, что они не планируют вторжение, фальшивы", - написала она в Twitter.

"Мы и наши союзники едины в поддержке Украины и нашей решимости повысить цену для России, если они пойдут на дальнейшие шаги", - добавила министр.

На прошлой неделе Лиз Трасс пропустила поездку в Украину с премьер-министром после получения положительного результата на COVID-19.

Визит министра иностранных дел в Россию станет первым в страну с 2017 года, когда Борис Джонсон встретился с Сергеем Лавровым.

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