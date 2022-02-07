Президент Польши предложил провести встречу Украина-НАТО на высшем уровне

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости провести встречу Украина-НАТО и Грузия-НАТО на уровне глав государств.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Я недавно говорил с президентом Грузии по дороге в Пекин и мы обсуждали ситуацию с ее точки зрения. Я считаю, что мы должны провести встречу на уровне глав государств Грузия-НАТО и так же провести встречу в формате НАТО-Украина, чтобы показать нашу солидарность с этими странами. Они всегда были надежными союзниками Альянса", - сказал Дуда.

Как известно, проведение встреч Украины и НАТО на высоком уровне блокирует Венгрия, мотивирующая это недовольством с соблюдением прав венгерского меньшинства.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина не изменит свою политику по отношению к венгерскому меньшинству, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с РФ.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия недовольна ситуацией с правами этнических венгров в Украине и поэтому продолжит блокирование евроатлантических стремлений Киева.

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