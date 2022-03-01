МИД ждет создания трибунала над РФ, как над нацистами

В МИД Украины надеются, что в будущем руководство РФ предстанет перед международным процессом вроде Нюрнбергского за преступления во время войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом в МИДе заявили после решения Международного уголовного суда начать официальное расследование по ситуации в Украине.

МИД отмечает, что события последних дней дают основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться военные преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС.

"Несмотря на то, что Украина не является стороной Римского статута, наше государство признало его юрисдикцию ad hoc на основании заявлений, поданных ранее. Да, Украина подала два заявления в Международный уголовный суд. Первое касалось событий, которые имели место в Украине в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 г., а второе заявление касалось продолжения совершенных преступлений в период с 20 февраля 2014 г. Анализ этих двух заявлений дал Офису Прокурора все основания утверждать о совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Высшее военно-политическое руководство России обязательно предстанет перед Международным уголовным судом и ответит за каждое совершенное преступление. Это будет Нюрнбергский процесс XXI века", – заявили в МИД Украины.

Напомним, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил, что начнет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. С представлением о расследовании военных преступлений, совершенных Россией и Беларусью в Украине в Международный суд обратилась Литва.

В первый же день вторжения в Украину Карим Хан объявил, что Гаага планирует изучить военные преступления РФ во время вторжения в Украину.

Одновременно Украина подала иск в Суд ООН, расположенный в Гааге. Детали в статье В Гааге по геноциду: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.