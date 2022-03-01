Юридический фронт: как Украина собирается останавливать атаку России в суде

26 февраля 2022 года Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (далее в тексте упоминается как "Конвенция"). Также Украина сразу подала ходатайство о мерах предосторожности, в котором, по сути, просит МС ООН приказать России остановить ведение войны в Украине.

О том, какие аргументы в поддержку иска приводит Украина, при чем здесь геноцид, а также как этот иск поможет в борьбе против агрессора, читайте в статье старшего юриста юридической фирмы "Астерс" Михаила Солдатенко и студента Национального университета Киево-Могилянская академия Дмитрия Солдатенко В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН

Украина в своем иске не утверждает, что Кремль в феврале 2022 года совершил геноцид украинской нации.

Впрочем, Киев упоминает о его потенциальном планировании.

Звучит это так: Украина ссылается на выдумки государства-агрессора о якобы осуществлении украинскими властями геноцида на Донбассе, опровергает их, а при этом отмечает: "Выглядит так, что Россия планирует акты геноцида в Украине". Обосновывая это утверждение, украинское правительство в своем иске отмечает, что Россия умышленно убивает и наносит тяжкий вред украинцам, цитирует заявления Путина об отрицании существования украинского народа, добавляет, что это "наводит на мысль об умышленных убийствах Россией с намерением геноцида".

Правительство Украины в представлении в Гаагу фокусируется на том, что Россия грубого злоупотребляет обязанностью предотвращать преступление геноцида, предусмотренное Конвенцией. Так, Конвенция действительно предусматривает обязанность государств-членов предотвращать геноцид и наказывать виновных в его совершении, несмотря на то, где он происходит.

Но Россия, ссылаясь на необходимость выполнения этих норм (т.е. якобы "борьба с геноцидом в Украине"), на самом деле прибегла к:

– признание так называемых "ЛНР" и "ДНР", совершенного под предлогом вымышленного "геноцида" населения Луганской и Донецкой областей;

- Проведение так называемой "специальной военной операции" против Украины с явно выраженной целью предотвращения и наказания за якобы акты "геноцида", не подтвержденные вообще никакими фактическими доказательствами.

Несмотря на то, что Конвенция была принята в далеком 1948 году, Украина будет первой, кто попытается использовать ее таким "творческим" образом.

Следовательно, решение по этому делу "Украина против России" станет важным прецедентом в практике применения положений Конвенции.

Украина, используя лазейку, просит Суд установить следующие обстоятельства: ни одно преступление "геноцида" не было совершено Украиной на территориях Донецкой и Луганской областей; что Россия не имеет права предпринимать никаких действий против Украины на предотвращение и наказание за этот вымышленный "геноцид"; что признание Россией так называемых ДНР и ЛНР осуществлено на основании вымышленного геноцида и не может основываться на положениях Конвенции.

А также требует обязать Россию: предоставить гарантии неповторения незаконных действий, в том числе незаконного применения силы; выплатить репарации за причиненный вследствие нарушения ущерб.

Поскольку международные судебные процессы могут длиться годами, а результат Украине уже нужен сегодня, Украина инициировала срочную процедуру избрания обеспечительных мер - если коротко, то Украина требует от России остановить войну.

Запрос Украины имеет шансы на успех. Но даже если что-то пойдет не так, угрозы для Киева минимальны.

Неужели Россия согласится выполнить это решение?

В общем, решения ТС ООН в подавляющем большинстве случаев выполняются государствами добровольно, учитывая международный авторитет этого органа. Но в этом деле вероятность того, что Россия согласится выполнить решение Суда добровольно, не очень высока.

Впрочем, есть один сценарий, при котором это может произойти.

Подробнее - в материале Михаила Солдатенко и Дмитрия Солдатенко В Гааге по геноциду: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.