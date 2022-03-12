Беларусь проведет переброску войск на границу Украины, говорит о "ротации"

В Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных и отрицают, что это является частью подготовки к вступлению в войну на стороне РФ.

Как пишет "Европейская правда", сообщение об этом разместило Минобороны Беларуси в своем Телеграм-канале.

От имени начальника генштаба Вооруженных сил, первого заместителя министра обороны генерал-майора Виктора Гулевича сообщают, что на южной границе Беларуси вместе с пограничниками находятся пять батальонно-тактических групп - "с целью недопущения проникновения на территорию Республики Беларусь со стороны Украины различных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Отмечается, что военные занимаются разведкой, патрулированием, охраной объектов и обороны на дорожных направлениях.

"В ближайшее время планируется заменить их также пятью БТГ. Подразделения, выполнившие свои задачи по прикрытию госграницы, вернутся в пункты постоянной дислокации…Перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины. Родных и близких военнослужащих могу заверить, что наши Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории", - заявил начальник генштаба Беларуси.

Напомним, 11 марта командование Воздушных сил ВСУ распространило сообщение о провокации РФ для вовлечения Беларуси в войну - обстреле российскими самолетами пограничного села.

В Минобороны Беларуси заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Информация о возможном вступлении в войну Беларуси уже вечером 11 марта тоже не оправдалась.

Как известно, в пятницу самопровозглашенный президент Александр Лукашенко общался с президентом РФ Владимиром Путиным в России.

У Лукашенко сообщили, что на этой встрече он договорился о скидках на энергоресурсы и получении оружия.