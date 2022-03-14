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Сийярто: удары по Яворову подтверждают опасность поставок оружия Украине

Понедельник, 14 марта 2022, 15:38

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ракетные удары вблизи Львова подчеркивают важность предыдущего решения венгерского правительства не разрешать транспортировку летальной помощи через Венгрию в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hungary Today.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет сопротивляться всем формам давления и будет сохранять запрет на ввоз оружия в Украину со своей территории.

Военные действия в Украине становятся все более серьезными и смещаются к западу, добавил он.

По словам министра, российские военные операции четко показывают, что транспортировка оружия представляет серьезные риски для Венгрии и украинского Закарпатья, где проживает много этнических венгров.

В понедельник спикер премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявил, что российские ракетные удары по украинской базе вблизи польской границы вызывают глубокую обеспокоенность, но не помешают Лондону продолжать предоставлять Украине оборонное оружие.

Напомним, в результате обстрела Яворивского полигона на Львовщине, в 20 км от границы с Польшей, 35 человек погибли и более 130 получили ранения.

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Война с РФ Венгрия

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