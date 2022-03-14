Сийярто: удары по Яворову подтверждают опасность поставок оружия Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ракетные удары вблизи Львова подчеркивают важность предыдущего решения венгерского правительства не разрешать транспортировку летальной помощи через Венгрию в Украину.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hungary Today.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет сопротивляться всем формам давления и будет сохранять запрет на ввоз оружия в Украину со своей территории.
Военные действия в Украине становятся все более серьезными и смещаются к западу, добавил он.
По словам министра, российские военные операции четко показывают, что транспортировка оружия представляет серьезные риски для Венгрии и украинского Закарпатья, где проживает много этнических венгров.
В понедельник спикер премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявил, что российские ракетные удары по украинской базе вблизи польской границы вызывают глубокую обеспокоенность, но не помешают Лондону продолжать предоставлять Украине оборонное оружие.
Напомним, в результате обстрела Яворивского полигона на Львовщине, в 20 км от границы с Польшей, 35 человек погибли и более 130 получили ранения.