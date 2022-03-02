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США готовят дальнейшие санкции против российских олигархов - СМИ

Среда, 2 марта 2022, 18:04

Соединенные Штаты готовят пакет санкций, направленных против большего количества российских олигархов, а также их компаний и активов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Reuters сообщил в среду источник, знакомый с этим вопросом.

Издание The Washington Post, которое первым сообщило о том, что США готовятся расширить санкции в отношении российских олигархов, заявило, что список лиц будет пересекаться со списком, который утвердил в понедельник ЕС, включая владельца металлургического конгломерата Алишера Усманова.

В понедельник ЕС ввел санкции в отношении 26 деятелей в связи с вторжением России в Украину, включая олигархов и бизнесменов, работающих в нефтяном, банковском и финансовом секторах.

Вашингтон неоднократно предупреждал, что Соединенные Штаты готовы принимать дальнейшие меры, чтобы привлечь Москву к ответственности за ее вторжение в Украину.

США также рассматривают санкции против российской нефтегазовой промышленности.

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Война с РФ США санкции

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