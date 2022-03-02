США готують подальші санкції проти російських олігархів - ЗМІ

Сполучені Штати готують пакет санкцій, спрямованих проти більшої кількості російських олігархів, а також їхніх компаній та активів.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству Reuters повідомило в середу джерело, знайоме з цим питанням.

Видання The Washington Post, яка першим повідомило про те, що США готуються розширити санкції щодо російських олігархів, заявило, що список осіб перетинатиметься зі списком, який затвердив у понеділок ЄС, включаючи власника металургійного конгломерату Алішера Усманова.

У понеділок ЄС запровадив санкції щодо 26 діячів у зв'язку із вторгненням Росії в Україну, включаючи олігархів та бізнесменів, які працюють у нафтовому, банківському та фінансовому секторах.

Вашингтон неодноразово попереджав, що Сполучені Штати готові вживати подальших заходів, щоб притягнути Москву до відповідальності за її вторгнення в Україну.

США також розглядають санкції проти російської нафтогазової промисловості.