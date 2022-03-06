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Правительство Грузии солгало украинскому посольству про переговоры с РФ во время войны в Украине

Воскресенье, 6 марта 2022, 15:46

Грузинское правительство в воскресенье сделало диаметрально противоположные заявления для украинского МИД и для грузинских потребителей о своих переговорах с Россией на фоне нападения РФ на Украину.

Об этом стало известно корреспондентам "Европейской правды".

Как сообщала "Европейская правда", Россия в субботу объявила об одностороннем намерении снять санкционные ограничения с 15 грузинских поставщиков молочной продукции, открыв для них рынок РФ. Это сообщение ЕП, которое републиковали многие украинские медиа, привело к консультациям между официальными представителями Киева и Тбилиси. В ходе контактов грузинские дипломаты заверили украинских, что эта информация является "российским фейком", после чего украинские дипломаты доверились грузинским партнерам и вышли с опровержением.

"Посольство безотлагательно обратилось в МИД Грузии. МИД Грузии опровергло приведенную информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности и является очередным подтверждением фейк-практики российских СМИ", - говорится в официальном заявлении посольства Украины в Тбилиси, которым располагает "Европейская правда".

Украинское посольство также распространило заверения правительства Грузии о том, что оно не только не вело переговоры с РФ, но и не заинтересовано в выходе на рынок РФ. "Грузинская сторона имеет дефицит молока и молочной продукции на собственном рынке и экспортировать в РФ ничего не планировала и не планирует", - сказали украинские дипломаты.

Впрочем, в то время, как грузинский МИД убеждал украинских дипломатов в искренности этой позиции, ответственная за переговоры с РФ структура распространила противоположную информацию для грузинских медиа.

Грузинское Национальное пищевое агентство, глава которого Зураб Чекурашвили в субботу участвовал в переговорах с Россельхознадзором, в воскресенье сделало заявление об успехе в переговорах с РФ – тех, которые грузинский МИД опровергал. "С 2020 года ведутся переговоры с Российской федерацией, на основании которых было принято решение о разрешении продукции животноводческого происхождения в РФ", - говорится в официальном заявлении агентства.

Отметим также, что один из источников "Европейской правды" в Тбилиси подтвердил факт телефонного разговора Чекурашвили с главой Россельхознадзора в субботу.

Как сообщала "Европейская правда", после начала российской агрессии отношения Украины и Грузии резко ухудшились из-за действий грузинской стороны. Детали в публикации "Не моя война". Как власти Грузии не захотели поддерживать Украину во время российской агрессии.

Наше издание будет следить за развитием событий и готово опубликовать подробные комментарии грузинской стороны по ситуации, в случае желания последней.

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Грузия

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