Россия отказалась защищаться в суде против нее в Гааге

Правительство России сообщило Международному суду ООН о том, что Российская Федерация не заинтересована защищаться от обвинений Украины в нарушении ею конвенции о запрете геноцида.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Во время слушаний в процессе против России президент Международного суда ООН Джоан Донохью объявила, что получила официальный письменный отказ.

"В письме от 5 марта посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что Россия не намерена участвовать в процессе. Суд сожалеет о решении России не участвовать в этих слушаниях", - заявила она. Следует заметить, что отказ РФ от защиты не останавливает слушания.

Суд все равно подготовил российские места в зале заседаний, они остались пустыми, сообщает корреспондент ЕП.

Президент МС ООН также подчеркнула, что у участников была возможность включиться в заседание удаленно, по видеосвязи.

Европейская правда подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основания для иска против РФ. Детали в статье В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.

Одновременно ведется работа над тем, чтобы привлечь к ответственности лично руководителей РФ. Детали в статье Трибунал не только для Путина: как реально наказать элиту РФ за агрессию против Украины