США готовят визит в Киев, Греция не будет давать оружие, запрет Z и V в Молдове: новости дня

За даними розвідки Естонії, Росія завершує підготовку до наступу на сході України; Молдова звинуватила РФ у спробах вербувати її громадян для війни в Україні; спікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Бучу, Ірпінь та Бородянку; США обмірковують візит високопосадовця до Києва на знак солідарності з Україною; Фінляндія готова до загроз з боку РФ на тлі можливого членства в НАТО; Литва передала Україні обладнання для відновлення мовлення у постраждалих регіонах; Греція більше не планує відправляти зброю Україні; у Німеччині заарештували супер'яхту сестри Усманова вартістю $600 млн; парламент Молдови остаточно заборонив георгіївську стрічку і символи Z та V.

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Звіт ОБСЄ, крейсер "Москва"

Триває п’ятдесята доба повномасштабної війни Росії проти України. Ввечері 13 квітня голова Одеської ОВА повідомив, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" ЗСУ вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ.

Згодом Сполучені Штати підтвердили, що крейсер зазнав вибуху. Речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що зі знімків, які є у їхньому розпорядженні, вибух виглядає серйозним.

Також, за даними США, кораблі РФ, які були у районі "Москви", відійшли на південь від українського берега.

Американське видання Wall Street Journal повідомляє, що адміністрація президента США Джо Байдена ділиться з Україною даними розвідки, які допоможуть Києву вражати цілі в окупованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу.

Тим часом, за даними естонської розвідки, РФ завершує підготовку до наступу на сході України.

Молдова звинуватила Росію у спробах вербувати її громадян для війни в Україні.

МЗС України привітало публікацію звіту Московського механізму ОБСЄ про порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні Росією під час війни проти України.

Колишній президент США Дональд Трамп погодився з Байденом, що дії РФ в Україні – це геноцид.

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер виправдав своє рішення не використовувати слово "геноцид" стосовно дій РФ, стверджуючи, що "словесна ескалація" не "допоможе Україні".

А в Італії міністру закордонних справ погрожують смертю через позицію проти війни в Україні.

Прокурор Міжнародного кримінального суду спробує встановити діалог з РФ.

Відносини з Німеччиною та високий візит з США

Спікери сенатів Чехії та Польщі у четвер прибули в Київ.

Спікер Сенату Чехії Мілош Вистрчил у четвер вранці опублікував у Twitter спільне фото сенаторів у поїзді з коментарем: "Є запрошення, від яких не відмовляються".

Cпікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Бучу, Ірпінь та Бородянку.

14 квітня з візитом у Києві перебуває міністр закордонних справ і міністр оборони Ірландії Саймон Ковні.

В останні тижні Київ відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Гегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

До України приїде делегація парламенту Грузії, представлена усіма фракціями, крім партії Саакашвілі "Єдиний національний рух".

Як повідомляє Politico,Сполучені Штати обмірковують візит високопосадовця до Києва на знак солідарності з Україною.

Нагадаємо, що до Києва хотів приїхати президент Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Проте Київ відмовив у візиті і натомість запросив канцлера.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Україну за небажання прийняти візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

За його словами, українська сторона припустилася дипломатичної помилки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи історію з візитом президента Німеччини до Києва, заявив, що Україна очікує від нового німецького уряду провадження нової української політики.

При цьому, міністр наголосив, що Україна з великою повагою ставиться до Німеччини та її президентства.

А канцлер Австрії Карл Негаммер вже відвідав не тільки Київ, а й Москву. Після розмов з Зеленським і Путіним він все ще вірить у переговори між Україною і РФ.

Фінляндія готова до загроз з боку РФ

У Росії заявили, що вважатимуть Швецію і Фінляндію "офіційними противниками" після вступу в НАТО.

Речник п​​резидента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що Владімір Путін доручив Міноборони Росії розробити пропозиції, як саме слід "зміцнити" західний фланг на тлі можливого розширення НАТО.

У Литві заявили, що російська погроза збільшити військову присутність у Балтійському регіоні, зокрема ядерну, у відповідь на можливе розширення НАТО не є чимось новим.

У той же час, за словами міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, Фінляндія готова до загроз з боку РФ на тлі можливого членства в НАТО.

А глава МЗС Швеції наголосила, що фінального рішення про вступ до НАТО ще немає.

Греція не буде давати зброю, а США збільшать обсяги поставок

Посольство США в Україні зазначило, що новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів на 800 млн доларів - не останній і далі буде більше.

Литва передала Україні обладнання для відновлення мовлення у постраждалих регіонах.

Греція більше не планує відправляти зброю Україні.

У Болгарії проросійська Болгарська соціалістична партія (БСП) попередила, що вийде з правлячої коаліції, а відтак уряд втратить більшість у парламенті та, ймовірно, розпадеться, якщо парламент Болгарії вирішить надіслати зброю Україні.

Також прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер виступив проти поставок в Україну важкого озброєння.

Арешт суперяхти сестри російського олігарха

У Німеччині заарештувала супер'яхту сестри Усманова вартістю $600 млн.

Євросоюз закрив лазівку, що дозволяла постачати зброю в Росію.

Як повідомляє Bloomberg, ЄС попередив країни-члени, що сплата за газ в рублях буде порушенням санкцій.

Ірландія виступає за нафтове ембарго щодо Росії.

Інше: заборона символів Z та V, British Airways вибачилась

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив, що Європейська комісія установить відповідність України двом основним критеріям для членства у Євросоюзі.

Парламент Молдови остаточно заборонив георгіївську стрічку і символи Z та V.

Білорусь заявила, що збила безпілотник на кордоні з Литвою. У Литві про безпілотник нічого не знають.

Містечко на півдні Іспанії тиждень носитиме назву "Україна".

British Airways вибачилась за те, що не дозволила українським біженцям вилетіти до Лондона.

Різко зросла кількість громадян РФ, що просять громадянство Естонії.

Це лише частина цікавих новин 14 квітня, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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