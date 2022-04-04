Берлин ищет покупателя на немецкие активы "Газпрома", предлагает кредитную поддержку – СМИ

Германия ищет покупателя для подразделения "Газпрома" в стране, предлагая государственные кредиты частным компаниям, желающим приобрести часть или весь бизнес.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Правительство Германии ведет переговоры с частными покупателями, заинтересованными в Gazprom Germania GmbH или в некоторых ее подразделениях, включая поставщика энергии Wingas GmbH и компании по хранению газа Astora.

По словам источника, покупателям будут предложены гарантии и кредиты через государственного кредитора развития KfW IPEX-Bank. Германия не исключает национализации Gazprom Germania как крайнюю меру, хотя Берлин хочет найти другое решение.

В пятницу "Газпром" заявил, что больше не владеет дочерней компанией в Германии, также имеющей торговое подразделение в Великобритании и подразделения от Швейцарии до Сингапура.

По словам источника, Германия достигла неоднозначного прогресса в своих усилиях по спасению Gazprom Germania, но правительство хочет избежать национализации или даже экспроприации активов компании. Тем не менее, администрация канцлера Олафа Шольца не исключает возможности изъятия части компании как последней меры по обеспечению безопасности поставки.

Подразделение Astora эксплуатирует крупнейшее в Германии газохранилище в северном городе Реден в земле Нижняя Саксония.

По словам источника, Германия также рассмотрит возможность национализации бизнеса "Роснефти" в стране, если не будет найдено решение в частном секторе. На Rosneft Deutschland приходится примерно четверть германского нефтеперерабатывающего бизнеса.

Также Германия и Франция готовятся к потенциальному прекращению импорта российского газа в связи с требованием России платить за него в рублях.

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