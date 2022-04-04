Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Берлин ищет покупателя на немецкие активы "Газпрома", предлагает кредитную поддержку – СМИ

Понедельник, 4 апреля 2022, 17:41

Германия ищет покупателя для подразделения "Газпрома" в стране, предлагая государственные кредиты частным компаниям, желающим приобрести часть или весь бизнес.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Правительство Германии ведет переговоры с частными покупателями, заинтересованными в Gazprom Germania GmbH или в некоторых ее подразделениях, включая поставщика энергии Wingas GmbH и компании по хранению газа Astora.

По словам источника, покупателям будут предложены гарантии и кредиты через государственного кредитора развития KfW IPEX-Bank. Германия не исключает национализации Gazprom Germania как крайнюю меру, хотя Берлин хочет найти другое решение.

В пятницу "Газпром" заявил, что больше не владеет дочерней компанией в Германии, также имеющей торговое подразделение в Великобритании и подразделения от Швейцарии до Сингапура.

По словам источника, Германия достигла неоднозначного прогресса в своих усилиях по спасению Gazprom Germania, но правительство хочет избежать национализации или даже экспроприации активов компании. Тем не менее, администрация канцлера Олафа Шольца не исключает возможности изъятия части компании как последней меры по обеспечению безопасности поставки.

Подразделение Astora эксплуатирует крупнейшее в Германии газохранилище в северном городе Реден в земле Нижняя Саксония.

По словам источника, Германия также рассмотрит возможность национализации бизнеса "Роснефти" в стране, если не будет найдено решение в частном секторе. На Rosneft Deutschland приходится примерно четверть германского нефтеперерабатывающего бизнеса.

Также Германия и Франция готовятся к потенциальному прекращению импорта российского газа в связи с требованием России платить за него в рублях.

Читайте аналитику на эту тему: Деревянные угрозы: какие последствия будет иметь новый газовый ультиматум РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Энергетика

Статьи

Заставить Россию платить за разрушение: какие проблемы придется решать Украине

Как Украине получить возмещение от РФ за нанесенный войной ущерб? И к каким сложностям уже сейчас нужно быть готовыми? (укр.)
4 апреля 2022 — Иван Городиский, Центр Дністрянського

Расплата за геноцид: как наказывали виновных в массовых убийствах в Сребренице

Массовые убийства мирных жителей Украины часто сравнивают с геноцидом в Сребренице. Почему мир не смог предотвратить это ужасное преступление? И как это зло было наказано? (укр.)
4 апреля 2022 — Наталья Ищенко, для Европейской правды

"Германия понимает, что Украина будет в ЕС, но это обойдется дорого". Интервью Марилуизе Бек

"Украина – 40-миллионная страна, которую разрушает война. Поэтому они задумываются: сколько денег нужно будет влить в Украину из бюджета ЕС?"
3 апреля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда