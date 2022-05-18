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Сербия собирается участвовать в восстановлении городов Украины

Среда, 18 мая 2022, 13:53

Президент Сербии Александар Вучич принял верительные грамоты у нового посла Украины Владимира Толкача и заявил, что его страна будет участвовать в восстановлении городов Украины после войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания RTS.

Сообщается, что на встрече с послом Вучич выразил сожаление по поводу ситуации в Украине и проинформировал его о позициях правительства Сербии и Совета национальной безопасности.

Он подчеркнул, что Сербия стремится уважать принципы территориальной целостности и суверенитета государств как один из основных принципов международного права, содержащийся в уставе Организации Объединенных Наций, и что в этом смысле она уважает территориальную целостность Украины.

Вучич поблагодарил Украину за уважение к территориальной целостности Сербии.

Он отметил, что Сербия предоставила лучшие условия для беженцев из Украины, а также все права на проживание и разрешение на работу согласно правилам Европейского Союза.

"Александар Вучич заявил, что Сербия будет участвовать в восстановлении городов в Украине. Он подчеркнул, что Сербия и Украина имеют возможности развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес, и подчеркнул необходимость продолжения работы над укреплением экономических отношений, как только позволит ситуация", - говорится в сообщении.

Вучич повторил, что Сербия, согласно своей последовательной политике, преданна мирному урегулированию споров и в этом смысле поддерживает все усилия, направленные на переговоры.

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Сербия

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