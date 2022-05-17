Двери НАТО открываются: что меняет для Украины вступление Финляндии и Швеции в Альянс

Североатлантический альянс вошел в зону резких перемен. На фоне российской агрессии два государства, которые категорически отказывались даже рассматривать возможность членства в НАТО и настаивали на своей "нейтральности", объявили, что подают заявку на вступление.

Пока нельзя с абсолютной уверенностью говорить об их присоединении к Альянсу. В последний момент появился неожиданный противник этого – Турция решила воспользоваться расширением, чтобы поторговаться с союзниками. В Альянсе, впрочем, сохраняют оптимизм.

Однако уже сейчас можно говорить, что карта Европы в плане безопасности радикально меняется.

Швеция и Финляндия уже получили оборонные гарантии от ядерного государства, Великобритании. Россия была вынуждена признать, что она ничего не может сделать с расширением НАТО. А Украина получила признание того, что быстрое вступление в Альянс – вопреки предыдущим заявлениям – возможно и для нашего государства.

Чтобы узнать, что происходит; почему Швеция и Финляндия до сих пор придерживались внеблоковости; какое влияние это окажет на Украину и т.д. – смотрите видео, где мы ответили на собранные ЕвроПравдой вопросы читателей.

А для тех, кто предпочитает чтение, мы подготовили альтернативную текстовую версию ответов на эти вопросы.

Долой два столетия "внеблоковости"

То, что Швеция и Финляндия сейчас всерьез готовятся присоединиться к НАТО, стало настоящим переворотом в политике безопасности, в том числе из-за того, что до сих пор эти государства категорически исключали такую ​​возможность. Причем противниками членства в Альянсе были как ключевые партии, так и граждане – в обоих обществах был практически полный консенсус по этому поводу.

Для шведов внеблоковость была едва ли не частью ДНК. Этот принцип действовал со времен наполеоновских войн начала XIX века, когда Швеция потерпела болезненное поражение, потеряла контроль над Финляндией (которая была ее колонией на протяжении более чем полтысячелетия) и в итоге приняла решение не присоединяться ни к каким глобальным военным союзам, чтобы не участвовать в военных действиях.

Даже во время Второй мировой Швеция сохраняла нечто вроде нейтралитета, хотя и не полностью. Шведское правительство оказывало помощь оружием Финляндии, когда на нее напал СССР. Впоследствии же, формально сохраняя нейтралитет, позволила использовать свою инфраструктуру сначала немецким нацистам, а затем западным союзникам. Между тем страну почти не затронула ни Первая, ни Вторая мировая война, поэтому она считала политику нейтральности очень успешной.

У Финляндии причина нейтральности другая. Эта страна, провозгласившая независимость от Российской империи в 1917 году, была снова атакована Советским союзом в 1939-м. В результате кровавой "Зимней войны" финны потеряли 10% территории, но сохранили независимость в обмен на свою готовность "не раздражать" агрессора. Эта неформальная, нигде не зафиксированная "договоренность" действовала без всяких сбоев до недавнего времени и порой доходила до абсурда (советуем прочесть интересную статью Марии Емец с наглядными примерами: "Финляндия отказывается от нейтральности").

В среду 18 мая этот период должен завершиться.

В этот день представители правительств Швеции и Финляндии передадут в штаб-квартиру НАТО заявку на вступление в организацию. А в Альянсе пообещали сделать процесс беспрецедентно быстрым – после того, как будет консенсус о вступлении, процедура займет всего несколько недель.

Стратегическое поражение Путина

Причина такого резкого разворота очевидна, и ее называют как в Хельсинки, так и в Стокгольме: "Россия сама подтолкнула Финляндию и Швецию к НАТО".

Начало российской агрессии против Украины еще в 2014 году поставило под сомнение, что "нейтральность" этих двух государств дает им хоть какие-то гарантии безопасности, но этого было недостаточно для изменения их политики.

Далее последовали многократные угрозы и некорректные намеки со стороны РФ в адрес этих государств по различным поводам, кульминацией которых стало интервью посла РФ в Швеции в начале 2022 года с лексикой, которую могут употреблять только российские дипломаты, и красноречивым заголовком "Мы срали на ваши санкции".

А российское вторжение в Украину, его дальнейшее развитие и преступления, совершенные россиянами на оккупированных территориях, поставили точку в этой истории.

Начав войну, "чтобы не допустить расширения НАТО", Путин вынудил Альянс расширяться.

Швеция и Финляндия наконец-то поняли, что внеблоковость – это синоним слова "уязвимость".

Общественное мнение в Финляндии изменилось очень быстро, и это не удивительно – учитывая историю российских нападений, страна могла оказаться "первой в очереди на денацификацию". За три месяца консенсус в обществе против вступления в Альянс сменился единодушным "за". Апрельские замеры показали лишь 15% противников членства в НАТО, и это количество, похоже, дополнительно сократилось.

В Швеции ситуация несколько сложнее. У страны нет сухопутной границы с РФ; угроза военного нападения на нее из-за этого очевидно меньше, да и традиции нейтралитета более длительные. Однако сейчас и там – как в обществе, так и в парламенте – есть устойчивое большинство в поддержку НАТО.

В то же время изменялась и реакция России. Если до недавнего времени в Москве привычно угрожали обеим столицам "наведением ракет" и т.д. и даже показательно нарушали воздушное пространство самолетами с ядерным оружием на борту – то за последнюю неделю "гнев" сменился на "торг" или даже на "принятие". От российских чиновников и лично Путина теперь звучат заявления о том, что РФ уже не видит угрозы от расширения НАТО на Балтике.

Хотя на самом деле для России это будет просто катастрофой в плане безопасности.

Что изменит расширение НАТО

Если очень коротко, то можно выделить как минимум три направления, по которым Россия проигрывает.

Первое – это полная оперативная потеря Балтийского моря.

Если раньше только половина балтийского побережья принадлежала государствам НАТО, то теперь оно превратилось во "внутреннее озеро Альянса", к которому есть только два относительно небольших выхода у РФ – в Санкт-Петербурге и вокруг него, а также в Калининграде. К тому же крупный остров Готланд, который расположен по центру Балтийского моря и где в том числе базируются шведские военные, тоже становится "натовским".

В таких условиях РФ остается скованной в акватории, имеющей для нее ключевую важность.

Второе – это усиление защиты Норвегии. Эта страна-основательница Альянса имеет стратегический вес благодаря контролю над значительным сектором Арктики, но в то же время она была уязвимой из-за своей географии. Норвегия граничит с Россией на северо-востоке, откуда она тоненькой полоской тянется вдоль побережья более 1000 км, при этом ее северная часть не имеет даже автодорожного сообщения с основной, наиболее населенной южной (чтобы проехать всю континентальную часть страны, надо воспользоваться паромом).

После вступления Финляндии и Швеции, которые расположены южнее, три страны превращаются в общую зону безопасности Альянса, а это существенно усложняет или даже делает невозможной потенциальную военную задачу РФ "отрезать" норвежский север.

И третье, психологически еще более важное – теперь общая граница РФ и НАТО увеличивается более чем на 1200 километров. Это очень много. Для сравнения, украинско-российская сухопутная граница – это менее 2000 км, то есть цифра того же порядка.

Новый шанс для Украины

Но для нас еще важнее то, что скандинавское расширение НАТО открывает окно возможностей и для нашей страны, которая задекларировала своей конституционной целью стремление вступить в Альянс.

Присоединение Финляндии к НАТО уничтожает аргументы о том, что Альянс, мол, не может принять Украину во избежание сближения со своим глобальным противником. Основная база балтийского флота РФ в Кронштадте оказывается просто зажатой в Финском заливе между двумя членами НАТО.

Но еще важнее фактическое изменение процедуры вступления в НАТО.

Финляндия и Швеция хотя и нейтральные, но несколько десятилетий подряд сотрудничали с Альянсом, а их армии давно действуют по натовским стандартам. ЕвроПравда и в прошлые годы не раз объясняла: если шведы и финны захотят войти в Альянс, то это произойдет моментально, без длительных процедур и адаптаций. Впрочем, это звучало как чисто теоретическая возможность, а теперь она будет реализована на практике. В Альянсе уже подтвердили это.

А что же с Планом действий по членству?

С 1996 года в НАТО действовал принцип, что все новые члены вступают через этап ПДЧ. Этот документ не является официальным требованием, потому что во время формирования Альянса и подписания Вашингтонского договора в 1949 году реальность была другой и ни о каких планах речь идти не могла. Но в последние 25 лет этап ПДЧ был обязателен для всех, кто стремился вступить в Альянс.

В ряде решений саммитов НАТО по Украине, в том числе саммита 2021 года, подчеркивается, что ПДЧ должен быть обязательным этапом движения к членству.

В случае, если бы Швеция и Финляндия пошли на сближение с НАТО в мирное время, им бы тоже могли дать ПДЧ, пусть и короткий, чисто формальный. А сейчас не до того (далее объясним, почему).

Однако когда требование отменяют – то оно исчезает для всех.

Поэтому уже прозвучало заявление главы посольства США в Украине о том, что Украина может "обойти" этап ПДЧ на пути в НАТО по примеру Финляндии и Швеции и достаточно, чтобы Киев "в целом отвечал большей части требований".

Гарантии, которых хотела Украина

Спешку Альянса, а также правительств Финляндии и Швеции объяснить несложно. Путин создал для них уникальное историческое окно, которым нужно воспользоваться. До сих пор не было и неизвестно когда снова будет такой период, когда финны могут разорвать неформальное правило о своей геополитической зависимости от РФ и при этом вообще не бояться возмездия с российской стороны.

Армия РФ застряла в Украине, куда стянула чуть ли не все боеспособные подразделения с европейской части России. Даже если бы было желание атаковать Финляндию – то просто некем. Флот в Балтии тоже предельно ослаблен – потому что перебазирован в Черное или Средиземное море.

Но даже в этих условиях шведы и финны предпочитают перестраховаться. Ведь сейчас для них самый опасный период, когда о намерении идти в Альянс уже объявлено, а "статья 5" о коллективной защите пока не действует. Этот вопрос возник еще на этапе консультаций с этими странами, а неделю назад нашелся "гарант-доброволец".

Британский премьер Борис Джонсон подписал договоры о гарантиях безопасности со Швецией и Финляндией, пообещав, что армия его ядерного государства будет готова помогать этим двум странам "в случае чего". Британский пример оказался заразительным – вскоре скандинавские члены НАТО, Дания и Норвегия, пообещали гарантии безопасности Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО.

Тексты этих договоров специально не обнародуются, чтобы с ними не ознакомились россияне, а из попавшего в СМИ описания можно предположить, что речь идет не о юридическом обязательстве помочь союзникам, а о гарантиях гораздо меньшего порядка. Но и этого достаточно.

Кстати, Украина тоже просит о подобных гарантиях, но безуспешно. И причина отличия очевидна: Финляндии и Швеции нужны временные гарантии. Только до завершения вступления в НАТО. Хотя есть шанс, что процесс затянется.

А Эрдоган против

Турция, молчавшая на протяжении всего времени неформальных переговоров НАТО с финнами и шведами, на финальном этапе – когда те уже запустили процесс – вышла с неожиданным ультиматумом. Она объявила эти два государства "пособниками террористов" – и поэтому Анкара не может поддержать их вступление в Альянс.

"Европейская правда" очень детально разъясняла ее позицию (см. статью Зачем Турции блокировать расширение НАТО), поэтому не будем углубляться в детали, лишь кратко напомним, что проблема, прежде всего, в курдских активистах, которых Турция называет террористами, а Финляндия и Швеция – беженцами.

И если исходить из чисто формальных соображений, то можно было бы считать, что процесс зашел в тупик. Финны и шведы не изменят свое законодательство в отношении беженцев, это для них ценностный вопрос. А в Швеции в парламент даже избран представитель курдской диаспоры. То есть это – политическая реальность.

Но не нужно торопиться ставить крест на процессе расширения НАТО.

Одновременно с жесткими заявлениями из Анкары звучат и более миролюбивые, допускающие возможность торга, а сам Эрдоган наряду с "террористическим" вопросом говорит о потребностях Турции в вооружении. А еще – намекает на то, что он хочет говорить не со скандинавами.

В США этот намек прекрасно поняли, поэтому уже заявили о готовности к переговорам.

Так что впереди – непростой дипломатический процесс, который пройдет за закрытыми дверями. И остается пожелать всем сторонам, чтобы он завершился положительно, а количество членов НАТО возросло до 32, облегчив при этом будущее вступление Украины в Альянс.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

видео Владимира Олийныка