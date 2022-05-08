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Экс-генсек НАТО видит лучшее время для вступления Финляндии и Швеции, пока Путин занят Украиной

Воскресенье, 8 мая 2022, 08:28

По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена, нынешний момент наиболее благоприятен для присоединения Финляндии и Швеции к Альянсу, потому что президент РФ Владимир Путин через Украину не сможет им помешать.

Об этом он сказал в комментарии CNBC, пишет "Европейская правда".

"Думаю, для этих стран есть окно возможности именно сейчас – потому что Путин занят другим. Он ничего не может с этим поделать", - отметил Расмуссен.

Он отметил, что и по срочной процедуре приобретение членства займет несколько месяцев - пока решение утвердят все страны-члены.

"В этот период и Финляндия, и Швеция потенциально могут подвергнуться запугиванию и даже угрозам со стороны РФ, и поэтому мы должны гарантировать им безопасность… так, будто они уже члены Альянса", - добавил Андерс Расмуссен.

Действующий генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление, то государствам блока удастся найти решение по гарантиям их безопасности до момента официального присоединения двух стран.

Министр обороны Британии сказал, что Соединенное Королевство поможет Финляндии в случае нападения России, независимо от того, будет ли страна в тот момент членом НАТО.

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Альянс Россия Финляндия Швеция

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