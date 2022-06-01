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Европейская комиссия даст оценку дискриминационным правилам по ценам на бензин в Венгрии

Среда, 1 июня 2022, 08:55

Европейская комиссия рассмотрит решение правительства в Будапеште разрешать только автомобилям с венгерскими номерными знаками покупать бензин по ограниченным ценам на АЗС страны.

Об этом сообщил изданию Euractiv источник в Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Правительство объявило в четверг, 27 мая, что с пятницы только автомобили с венгерскими номерными знаками смогут заправляться бензином или дизельным топливом по максимальной цене 1,22 евро за литр.

Венгерские власти заранее не проинформировали комиссию о планируемой мере и узнали о ней из прессы.

Еврокомиссия сейчас проведет расследование, чтобы определить объем, содержание, мотивацию и обоснование разных цен для потребителей на едином рынке ЕС.

"Должно быть вполне понятно, что свободное перемещение товаров и услуг на внутреннем рынке является нашим сильнейшим преимуществом в обеспечении поставок по всей территории ЕС", - сказал представитель Еврокомиссии, отметив, что ограничения могут быть оправданы только на основе таких преимуществ, как общественный порядок, общественная безопасность или здоровье населения или другие неэкономические обязательные требования, установленные прецедентным правом

Согласно директиве об услугах страны ЕС должны обеспечить, чтобы компании не дискриминировали получателей услуг, применяя более высокие цены из-за национальности или страны проживания получателя, а дифференцированный подход допускается только в том случае, если отличия прямо обоснованы.

Замораживание цен на бензин подавалось правительством как важное антиинфляционное мероприятие.

В ответ на решение венгерского правительства водители из соседней Словакии выстроились в очередях на АЗС.

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Венгрия Еврокомиссия

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