Польша ожидает в школах еще 200 тысяч украинских детей с сентября

Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек рассказал, что в следующем учебном году в польских школах ожидается еще 200 тысяч украинских детей.

Об этом он говорил в программе "Польского радио", пишет "Европейская правда".

Чарнек сказал, что в следующем учебном году в польских школах может появиться больше детей из Украины.

"Мы приняли 200 тысяч (украинских детей), из них 160 тысяч – в школы и 40 тысяч – в детсады. По нашим оценкам, еще 200 тысяч могут присоединиться с 1 сентября. Конца войны в Украине не видно, поэтому, естественно, те дети, которые здесь, наверное, останутся и приедут еще", - сказал министр.

"Но в Украине также будет дистанционное обучение – вероятно, большая часть детей, которые находятся в Польше, захотят остаться за компьютерами и продолжать учиться со сверстниками дистанционно", - добавил он.

Министр отметил, что система эластичная, потому Польша готова принимать украинских детей.

Чарнек подчеркнул, что министерство образования и науки предложило сначала создать украинские классы в польских школах и преподавать в них преимущественно польский язык, что, по его словам, дало возможность войти в новый учебный год на должном образовательном уровне. "И во многих местах это удалось", – отметил он.



