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Глава МИД Германии: если ослабим санкции против РФ – нас будет вдвое легче шантажировать

Четверг, 14 июля 2022, 23:28

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против ослабления санкций против России, поскольку это, по ее мнению, сделает Запад еще более уязвимым к шантажу со стороны Москвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Как сказала Бербок, выступая перед общиной города Бремен, ослабление санкций против России не поможет решить проблемы, "но нас будет вдвое легче шантажировать".

Она добавила, что принятие нарушений международного права "самым грубым способом" будет "приглашением для всех, кто презирает права человека, свободу и демократию".

Поэтому, по заверению главы немецкого МИД, Берлин будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. "Именно поэтому мы также будем продолжать выполнять санкции и следить за тем, чтобы наше общество не было разделено", - добавила Бербок.

Запад с начала полномасштабного вторжения в Украину постепенно усиливает санкции против России, в то же время в Германии левые партии и крайняя права "Альтернатива для Германии" называют их бременем для экономики и неэффективными.

Как сообщалось, чуть более половины граждан Германии считают, что санкции, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, влияют на них больше, чем на россиян.

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Германия санкции Война с РФ

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