Дипломатический скандал на Балканах: президенту Сербии отказали в частном визите в Хорватию

Хорватия отказала президенту Сербии Александру Вучичу в частном визите в хорватские города Ясеновац и Пакрац, после чего Белград пригрозил ответными мерами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным источников хорватского издания Jutarnji List, Вучич связался с главой сербской партии Хорватии SDSS Милорадом Пуповацем и сказал ему, что планирует частный визит в Ясеновац, где во время Второй мировой войны был нацистский концентрационный лагерь.

Вучич якобы сообщил Пуповацу, что едет с частным визитом в Хорватию и, если сочтет это нужным, может сообщить правительству Хорватии. Лидер SDSS якобы сообщил премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу о поездке Вучича, но официальный Загреб ее не согласовал.

По мнению источника Jutarnji List, близкого к правительству в Загребе, целью визита Вучича было спровоцировать хорватскую сторону в канун годовщины военной операции "Буря", чтобы президент Сербии "мог сыграть роль жертвы" для своих избирателей.

"Он не придерживался ни одного протокола, хотел сделать все без процедур и правил дипломатических отношений. Он хотел со своими телевизионщиками пересечь хорватскую границу и делать здесь, что ему вздумается. Но премьер-министр Пленкович и правительство четко сказали "нет". государство, член ЕС и НАТО, и он не может здесь делать, что хочет. Политика "Сербского мира" в Хорватии не сработает", - цитирует издание анонимного собеседника журналистов из правительства Хорватии.

Как сообщает сербское издание Novosti, в Сербии резко отреагировали на отказ Вучичу в визите. Так, премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала событие "самым большим скандалом в современной истории" и сравнила его с запретом президенту Израиля посещать Аушвиц.

Министр внутренних дел страны Александар Вулин заявил, что с сегодняшнего дня все официальные лица Хорватии, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут отдельно сообщать и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут помещены под особый режим контроля.

Сам Вучич, по данным сербских СМИ, объявит о ответных мерах Сербии в понедельник в 18:00 по местному времени.