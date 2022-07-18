СМИ выяснили, кто окажется в новом санкционном списке ЕС

В рамках нового пакета санкций Европейский Союз планирует добавить в санкционный перечень первого вице-премьер-министра России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина и двух российских актеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает телеканал "Настоящее время" со ссылкой на источники.

Согласно проекту санкций, который телеканл получил от источника в дипломатических кругах ЕС, Белоусов попадет под санкции, поскольку "на следующий день после вторжения (России в Украину) он присутствовал на совещании в Кремле и убеждал собравшихся там российских олигархов продолжить сотрудничество с подсанкционными российскими банками".

Что касается Собянина, то его ЕС называет близкими к Владимиру Путину.

Также в санкционном перечне есть два народных артиста России – Сергей Безруков и Владимир Машков. Первый поддержал российское вторжение в Украину, второй – выступает за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, под ограничения ЕС попадут те, кого российские оккупанты назначили руководить захваченными украинскими городами. В целом санкции, как сообщалось, коснутся 47 физических и девяти юридических лиц.

Источники "Настоящего времени" называют новый пакет санкций "шесть плюс", поскольку он скорее дополняет уже введенные ограничения.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник согласовали новый санкционный пакет против России – там нет дополнительных запретов на поставку энергоносителей, но предусмотрено включение эмбарго на золото из России и усиление регулирования торговли товарами так называемого двойного назначения, дальнейших ограничений в сферах государственных закупок и финансовых услуг.

Напомним, Евросоюз уже принял шесть пакетов санкций против России из-за того, что она сознательно нарушила международное право, когда начала вторжение в Украину.

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