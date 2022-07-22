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Финляндия вместе со странами ЕС начала принимать пациентов из Украины

Пятница, 22 июля 2022, 22:32

Финляндия совместно с другими странами ЕС приступила к медицинской эвакуации и лечению пациентов из Украины, сообщило в пятницу министерство социального обеспечения и здравоохранения страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

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Перевозка пациентов осуществляется через механизм гражданской защиты ЕС. До сих пор помощь была оказана более 700 украинским пациентам. По данным министерства, в Финляндию эвакуированы лишь несколько пациентов.

По словам специалиста министерства соцобеспечения и здравоохранения Финляндии Кристы Лююра, возможности страны ограничены из-за сложной ситуации в системе здравоохранения, вызванной, в частности, дефицитом рабочих рук.

Решение о перевозке пациентов принимается в сотрудничестве между Украиной и странами ЕС. В Финляндии министерство и медицинские округа совместно оценивают возможность приема пациентов.

Подробности перевода пациентов не разглашаются, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность операций.

В начале июня сообщалось, что 500 пациентов были перемещены из Украины, Молдовы и граничащих с Украиной стран-членов ЕС в больницы по всей Европе для продолжения лечения или неотложной медицинской помощи.

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