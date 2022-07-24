В Мюнхене вандалы осквернили могилу Бандеры

В немецком Мюнхене вандалы осквернили могилу лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Алесь Чайчиц, пишет "Европейская правда".

"Поврежденная вандалами могила Степана Бандеры в Мюнхене. Решил впервые побывать, а там полиция и это зрелище", - написал пользователь, опубликовав фото, на котором видно, что вандалы расписали каменный крест на могиле фиолетовым баллончиком. Он предположил, что могилу осквернили местные левые.

Это далеко не первый случай вандализма на могиле Бандеры. В предыдущие годы их случился целый ряд.

В марте прошлого года могилу Степана Бандеры в Мюнхене облили неизвестным веществом.

В 2018 году пропагандист Грэм Филипс сорвал флаги с могилы Степана Бандеры.

В 2015 году и раньше на могиле произошло несколько случаев вандализма.