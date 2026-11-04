Лидеры Молдовы прокомментировали отчет ЕС: будем работать над сохранением темпов реформ

Президент Молдовы Майя Санду и председатель парламента, лидер партии PAS Игорь Гросу прокомментировали отчет Еврокомиссии о расширении ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Санду отметила, что "отчет о Молдове отражает работу, проделанную за последний год для приведения страны в соответствие со стандартами ЕС".

"За последние 12 месяцев мы добились прогресса по всем 33 переговорным разделам. Мы поставили перед собой цель завершить переговоры о вступлении к 2028 году. Европейская комиссия считает эту цель амбициозной, но достижимой, если мы сохраним темпы реформ. Эта оценка должна придать нам уверенности в том, что, продолжая работать, мы сможем достичь целей, которые поставили перед собой как страна", – заявила президент.

Санду также подчеркнула, что отчет указывает на направления, "в которых Молдове еще предстоит добиться результатов: применение принятых законов и конкретные успехи в расследовании дел о коррупции".

"Мы знаем, что нам нужно делать. Спасибо всем, кто ежедневно выполняет эту работу – в государственных учреждениях, гражданском обществе и частном секторе. Продолжаем", – добавила она.

Председатель парламента и лидер PAS Игорь Гросу заявил, что отчет о расширении "подтверждает, что наша страна движется по пути вступления в ЕС".

"Цифры говорят сами за себя: за последний год Молдова добилась прогресса по всем 33 переговорным разделам. (…) У нас есть результаты, четкий план и еще много работы впереди. (…) Мы будем работать над тем, чтобы сохранить нынешние темпы реформ и завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз к началу 2028 года", – заявил Гросу.

Европейская комиссия в среду, 4 ноября 2026 года, представила ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза (Enlargement Package 2026), в котором оценила прогресс десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС: Украина вошла в четверку государств, демонстрирующих наибольший прогресс.

"Дорожные карты", разработанные Брюсселем на пути вступления стран в ЕС, позволяют утверждать, что Евросоюз признает тот факт, что Молдова уже обогнала Украину в процессе евроинтеграции.