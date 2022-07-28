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РФ: литовский банк, обслуживающий калининградский транзит, планирует прекратить операции с Россией

Четверг, 28 июля 2022, 11:58

Временный поверенный по делам России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что передал ноту МИД Литвы из-за намерения литовского банка, обслуживающего весь калининградский транзит, 1 сентября прекратить проводить банковские операции с Россией.

Об этом Рябоконь сказал в эфире канала "Россия 24", пишет "Европейская правда".

"Я вчера был в литовском МИДе... я передал им лично ноту по 'Шяуляй банку' - разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность... Зачем же вы, выходит, готовите второй удар по грузовому транзиту?" – цитирует российского дипломата государственное агентство "РИА Новости".

В прошлом месяце Вильнюс заявил, что запрещает железнодорожный транзит определенных российских товаров через свою территорию, применяя санкции ЕС против России из-за войны в Украине.

Но в этом месяце Европейский Союз заявил, что Литва обязана разрешить проезд подсанкционных товаров, за исключением оружия.

Европейская комиссия 13 июля опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область по железнодорожному транспорту.

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Литва Россия санкции

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