Эстония в августе предложит ЕС ограничить въезд россиян

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна подготовит для Европейского Союза предложения, направленные на ограничение въезда граждан России на территорию ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Жизнь открывает лазейки. Граждане России все еще могут получить доступ в Эстонию даже после того, как мы прекратили выдачу виз. Они просто получают шенгенскую визу другой страны. Эту лазейку нужно было закрыть", – сказал Рейнсалу, объясняя решение правительства Эстонии ограничить оформление вида на жительство и обучение для граждан России и Беларуси.

Он перечислил три основные группы россиян, приезжающих в Эстонию: гуманитарные исключения, например люди, посещающие больных родственников, те, у кого есть действующие визы (Эстония не отменяла их), и граждане РФ с визами других стран Шенгенской зоны.

"Поскольку нет воздушного сообщения, эти люди начали пересекать западную границу либо в целях туризма, либо в других целях. Наиболее загружены в связи с этим аэропорты в Таллинне и Риге. Но когда Россия отменила свои коронавирусные ограничения, которые не позволяли российским гражданам покидать страну, трафик также вырос в Финляндии", – объяснил Рейнсалу.

По словам главы МИД Эстонии, самым простым путём регулирования въезда россиян будут общеевропейские ограничения.

"Я встречусь с министрами иностранных дел ЕС в Праге позже в августе, где я представлю общеевропейский план ограничений", – пообещал он.

Рейнсалу напомнил, что подобное обсуждение продолжается в Финляндии, продолжившей выдавать туристические визы гражданам РФ:

"Фины отказывают в выдаче 50% виз. Я бы призвал страны региона, особенно имеющие общую границу с Россией, прекратить выдачу туристических виз, которые немыслимы во время войны, и положить конец интенсивному трансграничному сообщению".

В четверг стало известно, что главы парламентских фракций правящих партий Финляндии готовы ограничить выдачу туристических виз россиянам. При этом они отметили, что возможные ограничения не должны касаться диссидентов и тех, у кого у Финляндии есть родственники.

Напомним, Европейская комиссия утверждает, что не может принять решения об ограничении выдачи шенгенских виз гражданам России, поскольку санкционный режим направлен именно на российские власти и элиту, но такие меры могут принимать самостоятельно государства-члены.