Германия приняла уже более 850 тысяч украинских беженцев

Германия с начала войны России против Украины уже приняла более 850 тысяч украинских беженцев – преимущественно женщин и детей.

Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На фоне критики, что Германия лучше принимает беженцев из Европы, чем бежавших от войны на Ближнем Востоке, Фезер отметила, что в стране действительно усовершенствовали процедуру по сравнению с 2015 годом.

"Мы сделали многое гораздо лучше, чем во время последнего большого перемещения беженцев в 2015 году", - сказала она и добавила, что "невероятно много граждан" присоединились к усилиям правительства по принятию украинцев.

Министр также назвала "историческим успехом" и большим достижением "скорую и небюрократическую" способность всех европейских государств принять беженцев из Украины.

Кроме того, Фезер подчеркнула, что Германия и Европа предпринимают дальнейшие усилия для помощи беженцам из других регионов в пределах.

В частности, всем новоприбывшим предлагают посещать интеграционные курсы для распространения немецких ценностей и языка даже среди временно остающихся в стране.

Украинцам в Германии повысили социальную помощь с июня, а также упростили процедуру поступления в высшие учебные заведения и возможность получения государственной стипендии на обучение. Кроме того, в планах правительства – ускорить процесс признания профессиональных квалификаций украинцев, чтобы они могли беспрепятственно интегрироваться на рынке труда.