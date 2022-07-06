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Джонсон назначил новых министров и заявил, что не уйдет в отставку

Среда, 6 июля 2022, 07:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ясно дал понять, что планирует остаться в должности после отставок двух министров и уже назначили им замену.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид во вторник подали заявления об уходе с разницей в 10 минут, за ними последовали отставки младших министров и помощников.

Джонсон после этого назначил Надхима Захави новым канцлером казначейства, а глава аппарата премьер-министра Стив Барклай стал министром здравоохранения.

Джонсон, который сейчас сталкивается с самым серьезным кризисом лидерства на посту премьера, столкнется с дальнейшим давлением позже в среду, когда он встретится с депутатами в парламенте.

Он также должен дать показания Комитету по связям — группе депутатов, которые внимательно изучают политику и решения правительства.

Но ни один из депутатов-консерваторов не заявил о желании бросить вызов премьеру, чтобы занять его место. Наоборот, несколько министров публично его поддержали, в том числе министр иностранных дел Лиз Трасс — одна из потенциальных претенденток на его место на посту лидера партии.

Она сказала, что "на 100% поддерживает премьер-министра", в то время как министры кабинета, включая Доминика Рааба, Майкла Гоува, Терезу Коффи и Бена Уоллеса, также указали, что останутся в правительстве.

Напомним, 6 июня депутаты британского парламента инициировали вотум недоверия премьеру Борису Джонсону, но на это не хватило голосов.

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Великобритания

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