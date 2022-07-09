ЕС построит в Брюсселе бункер для секретных переговоров за 8 млн евро - СМИ

Евросоюз построит в Брюсселе безопасный бункер стоимостью 8 миллионов евро, чтобы лидеры могли обсуждать секретную информацию без российских или других шпионов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет EUobserver со ссылкой на документы, касающиеся проекта.

По проекту в бункере смогут разместиться около 100 человек — до 34 руководителей и 34 их протоколиста, а также протокольный, технический и обслуживающий персонал.

ЕС насчитывает 27 членов, но в будущем может расшириться, а безопасная комната также будет использоваться для встреч на более низком уровне послами и высокопоставленными чиновниками ЕС.

Помещение будет отключено от Интернета, но будет оснащено внутренней технологией конференц-связи с большим экраном и микрофонами, подключенными к одинаково безопасным кабинам для 30 переводчиков.

И зал заседаний, и кабины будут заключены в сертифицированный НАТО изоляционный каркас, чтобы "уменьшить риск эксплуатации компрометирующих излучений" — электромагнитных и радиоволн, генерируемых ИТ-экранами и проводами, которые можно перехватывать дистанционно.

Каждый посетитель комнаты, даже если это уборщик, должен иметь допуск безопасности категории SECRET EU и причину для присутствия. SECRET EU — это второй по величине уровень классификации блока.

Он охватывает информацию, которая может "серьезно навредить" интересам ЕС, если она станет известна.

Лидеры и сотрудники ЕС должны будут оставить свои телефоны, ноутбуки, смарт-часы, электронные брелоки и даже слуховые аппараты в звуконепроницаемых шкафчиках за пределами бункера.

Объект должен быть построен к 2024 году в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проводятся саммиты. Точное место еще не определено, но официальные лица ищут что-то рядом с обычным залом для саммита ЕС, чтобы лидерам было легче перемещаться.

Такое решение ЕС принял после начала вторжения России в Украину, а также на фоне планов блока создать объединенные вооруженные силы с НАТО.

Два российских шпиона, недавно высланных Бельгией, были специалистами по перехвату электромагнитных сигналов. Однако Китай и Израиль также были замешаны в скандалах с прослушкой в Брюсселе в последние годы.

Как уточняется в меморандуме ЕС, будут приняты все меры, чтобы никто не провозил контрабандой подслушивающие устройства. Бункер будет сканироваться "до и после заседаний, чтобы обнаружить, локализовать и нейтрализовать прослушивающее устройство", говорится в документе.