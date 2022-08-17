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Правительство Германии опровергло сообщение об отсрочке закрытия АЭС

Среда, 17 августа 2022, 08:39

Правительство Германии опровергло сообщение СМИ о том, что оно решило отложить закрытие последних трех атомных электростанций, заявив, что оно примет окончательное решение после получения результатов текущих стресс-тестов.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

АЭС должны быть закрыты к концу года в соответствии с законодательством, введенным правительством бывшего канцлера Ангелы Меркель после аварии на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году.

Но в Германии идут интенсивные дебаты о том, не стоит ли продолжить их работу, учитывая возможный энергетический кризис этой зимой после сокращения поставок российского газа.

Электростанции, которыми управляют E.ON, RWE и EnBW, производят около 6% электроэнергии в стране.

Ранее, ссылаясь на неназванных официальных лиц, The Wall Street Journal сообщило, что правительство Германии решило оставить АЭС в рабочем состоянии после конца этого года.

Напомним, с октября Германия введет дополнительный сбор за газ в размере 2,4 цента за киловатт-час, чтобы помочь импортерам, пострадавшим от дополнительных расходов из-за сокращения поставок российского газа.

Между тем газохранилища Германии заполнены уже на 75,43 процента, этой отметки планировалось достичь до 1 сентября.

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Германия Энергетика

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