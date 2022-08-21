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В ЕС считают, что Эрдоган осенью проведет досрочные выборы в Турции – СМИ

Воскресенье, 21 августа 2022, 12:34

В Европейском союзе считают, что президентские выборы в Турции, запланированные на середину июня 2023 года, могут быть перенесены на осень 2022 года.

Об этом пишет немецкое издание Welt со ссылкой на источники в Европейской службе внешних дел и среди дипломатов ЕС, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, есть некоторые признаки того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести выборы досрочно, и их организация "может произойти в относительно короткие сроки".

Важной причиной назначения досрочных выборов может стать то, что больная турецкая экономика может восстановиться в краткосрочной перспективе после доходов от туризма этим летом, и это может улучшить настроения среди населения.

По данным турецкого статистического управления, только с апреля по июнь было получено 8,7 млрд долларов, что на 190% больше, чем за тот же период прошлого года.

С другой стороны, высокие цены на энергоносители из-за неблагоприятного обменного курса будут оказывать негативное влияние на потребителей и, таким образом, на избирателей, особенно в зимние месяцы.

По словам дипломатических кругов, международная деятельность Эрдогана как посредника между Западом и Россией, его угрозы вторгнуться в северную Сирию и отправку нового корабля для бурения газа в Средиземном море являются признаками того, что он хочет продемонстрировать силу для улучшения своих позиций перед президентскими выборами.

Согласно последним опросам, его партия AKP имеет 27,7% поддержки (уменьшение на 14,9% с выборов 2018 года), а главная оппозиционная партия CHP – 28,1%. Личные результаты опросов для Эрдогана как кандидата в президенты тоже плохи, он явно отстает от трех возможных кандидатов от CHP.

Кандидатура мэра Анкары Мамура Яваса (CHP) кажется особенно перспективной. Сейчас он считается популярнейшим политиком страны.

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Турция выборы

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