Заявления ЕС о легитимности Зеленского, диверсанты РФ в Польше, решение по активам РФ: новости дня

В Сполучених Штатах повторили, що принципово хочуть перемоги України у війні, а Кулеба закликає партнерів дозволити бити їхньою зброєю по території РФ, щоб наблизити цю перемогу.

Німецька ініціатива з посилення української протиповітряної оборони (ППО) вже зібрала майже мільярд євро.

Росія не полишає спроб ще більше дестабілізувати Європу. Серед інструментів російських загарбників – дезінформаційні атаки, а також прямі диверсії. Наприклад, у Польщі затримали дев’ять осіб, підозрюваних у диверсіях на замовлення РФ.

Тим часом, Росія в односторонньому порядку хоче змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією.

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Про все важливе і цікаве за вівторок, 21 травня, – в огляді "Європейської правди".

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"Принципово хочемо перемоги України"

У Державному департаменті США заявили, що хочуть, щоб Україна перемогла у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія.

"Ми принципово хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні, та чітко дали це зрозуміти, зокрема надавши їй мільярди доларів допомоги у сфері безпеки", – оголосив під час брифінгу сказав речник Держдепу Метью Міллер.

Він також нагадав про промову держсекретаря США Ентоні Блінкена, в якій він говорив про стратегічну поразку, яку Росія "сама накликала на себе", розпочавши цю війну.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наполягає, що Україна повинна мати можливість вражати військові цілі на території РФ, оскільки це допоможе швидше наблизити завершення війни.

Кулеба зробив свою заяву на тлі активних дискусій останнім часом про те, чи повинна Україна мати право вдаряти по російській території зброєю партнерів.

Глава МЗС наголосив, що удари України по цілях на території Росії є абсолютно виправдані, оскільки це "та територія, з якої в Україну приходить смерть і руйнування".

Також він сказав, що Україна просить партнерів перехоплювати російські ракети над українською територією.

"Немає жодного юридичного, безпекового або морально аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорять про те, що такі дії були б ескалацією, – маніпулюють", – заявив міністр.

Як він зауважив, якщо партнери відмовляються збивати російські ракети, то цьому є альтернатива.

"Просто надайте тоді, якщо ви не хочете зробити це, всі необхідні для цього засоби. Ми розмістимо їх на території України і будемо самі перехоплювати ці ракети. Це системи ППО, бойові літаки з відповідними технічними можливостями", – зауважив міністр.

Мільярд на ППО

Німецька ініціатива з посилення української протиповітряної оборони (ППО) вже зібрала майже мільярд євро.

Про це повідомили в МЗС Німеччини з нагоди візиту глави відомства Анналени Бербок до Києва.

У МЗС Німеччини зазначили, що Бербок прибула до України у вирішальний момент: кілька днів тому РФ розпочала новий наступ на Харків. Мета поїздки міністра закордонних справ – запевнити, що навіть попри загострення ситуації в зоні бойових дій Німеччина та Європа і надалі твердо стоятимуть на боці України і не припинять її підтримку.

"Німеччина, разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу, твердо стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі", – заявила Бербок.

Вона поговорила з президентом України Володимиром Зеленським про ситуацію на фронті й посилення української протиповітряної оборони, а також оглянула зруйновану російськими ракетами ТЕС.

Її поїздку до Харкова скасували через безпекову ситуацію у місті.

До речі, у Києві Зеленський нагородив Анналену Бербок орденом Ярослава Мудрого "За заслуги" – відповідний указ вийшов на початку року.

Спроби диверсій РФ в Європі

На тлі інформаційних атак Росії проти Зеленського і України, німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок наголосила, що у Німеччини немає сумнівів у легітимності президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, російська пропаганда розповсюджує твердження про те, що Володимир Зеленський нібито є нелегітимним президентом України, оскільки 21 травня 2024 року спливає його п'ятирічний термін на посаді.

Раніше американські спецслужби зауважили, що в останні місяці Росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.

"Чітко зрозуміло, що Володимир Зеленський є правомірним легітимним президентом України. Ті завдання, які стоять перед нами, ми вирішуватимемо разом", – сказала Бербок, пообіцявши підтримувати процеси реформ, які проводить Україна.

Міністерка зазначила, що в конституціях не тільки України, але і багатьох країн, зокрема і Німеччини, прописана неможливість проведення виборів під час воєнного стану.

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано також відкинув твердження пропаганди РФ про "нелегітимність" президента Зеленського.

Дезінформація – це тільки один із видів інструментів РФ для дестабілізації Європи. Ще один – прямі диверсії.

У Польщі заарештували дев’ять осіб, підозрюваних у диверсіях на замовлення РФ.

Прем’єр країни Дональд Туск створив свою комісію з розслідування впливу Росії та Білорусі в Польщі. І тепер він уже не виключає причетності Росії до масштабної пожежі у Варшаві.

А президент Естонії на середу скликає раду з держоборони для обговорення диверсій і операцій впливу РФ.

Тим часом, Росія в односторонньому порядку хоче змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією.

Рішення ЄС по активах РФ

Глава МЗС Латвії зібрала 14 тисяч євро на дрони для України завдяки своєму півмарафону, а Сполучені Штати передали Харкову майже 60 трансформаторів.

Також, за словами Зеленського, Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні.

Десять українських військових завершили в Нідерландах навчання з обслуговування F-16, а Канада оголосила санкції проти причетних до торгівлі зброєю між Росією та КНДР.

А ще сьогодні Рада ЄС схвалила конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України.

Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5-3 мільярди євро. 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України.

Менша частка – 10% – піде на відновлення та реконструкцію України.

Україна наполягає на конфіскації та передачі їй усіх заморожених на Заході активів Російської Федерації.

Євроінтеграція України

Видання Politico написало, що ЄС хоче почати переговори про вступ з Україною 25 червня.

Згодом головуюча в ЄС Бельгія підтвердила наміри почати переговори про вступ України в червні.

Раніше видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що за лаштунками дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів про вступ України до ЄС.

Хоча в уряді Угорщини заявили, що не бачать майже ніякого прогресу у вирішенні суперечливих двосторонніх питань між Україною та Угорщиною.

Від багатьох посадовців лунали прогнози про те, що відкрити переговори з Україною намагатимуться під час головування Бельгії у Раді ЄС – до кінця червня, оскільки далі головування переходить до Угорщини.

Вимоги Грузії до США

Угорщина, натомість, підтримує євроінтеграцію Грузії, яка наразі робить все "для спалення мостів" із Заходом на користь Росії.

Керівна партія країни назвала США свої вимоги для можливого відкликання закону про "іноагентів".

Нагадаємо, у понеділок ЗМІ стало відомо про підготовку в Конгресі США законопроєкту, який пропонує Грузії масштабну підтримку у разі відмови від антизахідного курсу, та санкції у разі його продовження.

Тим часом Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати скандальний закон про "іноагентів" у його нинішньому вигляді.

"Венеційка" вважає, що закон має фундаментальні недоліки, що матимуть значні негативні наслідки для свободи об'єднань і вираження поглядів, права на недоторканність приватного життя, права на участь в управлінні державними справами, а також для заборони дискримінації.

Партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" щодо закону про "іноагентів".

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала скандальний закон про "іноагентів", проте парламент може подолати її вето і планує зробити це.

Щодо злочинів в Німеччині

У Німеччині у 2023 році зросла кількість злочинів, пов'язаних із правим екстремізмом.

Крім того, там напали з ножем на 15-річного біженця з України, а ще стартує суд над князем, який нібито готував державний переворот.

Реакція на заклик прокурора МКС

Німеччина закликала МКС не прирівнювати Ізраїль і ХАМАС.

Франція підтримала Міжнародний кримінальний суд після заклику його прокурора видати ордер на арешт лідерів Ізраїлю, а Норвегія обіцяє арештувати прем'єра Ізраїлю, якщо такий ордер видадуь.

Тим часом, голова МЗС Франції закликав не прирівнювати Ізраїль до ХАМАС на тлі можливого ордера МКС.

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Мадрид відкликає посла з Аргентини після заяв її президента про дружину прем'єра Іспанії.

На півдні Італії у вулканічному районі стався найсильніший в його історії землетрус.

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