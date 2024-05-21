Британского морпеха, обвиненного в шпионаже в пользу Гонконга, нашли мертвым

Полиция в британском городе Мэйденхэд, что недалеко от Лондона, обнаружила тело 37-летнего Мэтью Трикетта – одного из трех обвиняемых в шпионаже в пользу Гонконга ранее в этом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Полиция сообщила, что вечером 19 мая прибыли на вызов в Гренфелл-парк в Мейденгеде, где обнаружили тело мужчины, позже опознанного как Трикетт. Его не удалось реанимировать.

"По факту смерти, которая сейчас рассматривается как необъяснимая, продолжается расследование", – добавили там.

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Дело Трикетта передали на рассмотрение полицейского надзорного органа – Независимого офиса по вопросам поведения полиции – ввиду того, что мужчина ожидал судебного разбирательства и вышел из-под стражи под залог, "что требовало от него регулярной регистрации в полицейском участке".

37-летний Мэтью Трикетт, бывший морской пехотинец и пограничник в лондонском аэропорту Хитроу, вместе с двумя другими мужчинами предстал в суде Лондона 13 мая.

Ему инкриминировали содействие разведывательной службе и иностранное вмешательство в пользу Гонконга.

Трое мужчин, по данным правоохранителей, с декабря 2023 года согласилась собирать информацию и прибегать к обману для помощи гонконгским спецслужбам, а также проникли в чужой дом.

В связи с этим Британия вызвала посла Китая и напомнила ему о предыдущих случаях вмешательства во внутренние дела Британии.