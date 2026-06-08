Зеленский после победы Пашиняна на выборах в Армении: "Это испытание для Евросоюза"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после победы партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" на выборах в Армении, что эта ситуация является испытанием для Европейского Союза, который теперь должен продемонстрировать этой стране реальную поддержку.

Об этом Зеленский написал в соцсети Х в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Зеленский поздравил Армению с проведением демократических, свободных выборов, а Никола Пашиняна – с победой.

"Это победа суверенитета Армении, вашей независимости и права жить так, как вы сами определите", – отметил глава государства.

Он пожелал Армении успехов и заверил в готовности Украины к расширению двустороннего сотрудничества.

Президент также подчеркнул, что ЕС не должен терять времени в своей политике в отношении Армении.

"Именно сейчас время, чтобы Евросоюз реально поддержал Армению и сделал все необходимое, чтобы люди почувствовали, что жить лучше благодаря отношениям с Европой. Это тест для Евросоюза. Важно не терять времени и возможностей", – заявил Зеленский.

По предварительным результатам подсчета всех бюллетеней, партия "Гражданский договор" выиграла парламентские выборы в Армении 8 июня с результатом 49,81% голосов избирателей.

Пашинян по итогам выборов заявил, что трехглавая партия войны была разгромлена.

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