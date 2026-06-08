Зеленский после победы Пашиняна на выборах в Армении: "Это испытание для Евросоюза"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил после победы партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" на выборах в Армении, что эта ситуация является испытанием для Европейского Союза, который теперь должен продемонстрировать этой стране реальную поддержку.
Об этом Зеленский написал в соцсети Х в понедельник, сообщает "Европейская правда".
Зеленский поздравил Армению с проведением демократических, свободных выборов, а Никола Пашиняна – с победой.
"Это победа суверенитета Армении, вашей независимости и права жить так, как вы сами определите", – отметил глава государства.
Он пожелал Армении успехов и заверил в готовности Украины к расширению двустороннего сотрудничества.
Президент также подчеркнул, что ЕС не должен терять времени в своей политике в отношении Армении.
"Именно сейчас время, чтобы Евросоюз реально поддержал Армению и сделал все необходимое, чтобы люди почувствовали, что жить лучше благодаря отношениям с Европой. Это тест для Евросоюза. Важно не терять времени и возможностей", – заявил Зеленский.
По предварительным результатам подсчета всех бюллетеней, партия "Гражданский договор" выиграла парламентские выборы в Армении 8 июня с результатом 49,81% голосов избирателей.
Пашинян по итогам выборов заявил, что трехглавая партия войны была разгромлена.
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