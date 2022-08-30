В Латвии рассказали, сколько было выделено на военную поддержку Украины

С 24 февраля военная поддержка, оказанная правительством Латвии в Украине, уже составила около 300 млн евро – граждане, компании и общественные организации Латвии собрали пожертвований на сумму более 15,7 млн ​​евро.

Об этом сообщили в Минобороны Латвии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Военная поддержка, оказываемая Латвией, включает вооружение, индивидуальное снаряжение, сухие пайки, боеприпасы, противотанковые средства, зенитно-ракетные комплексы Stinger, беспилотные летательные аппараты, самоходные гаубицы, вертолеты.

Также при поддержке Министерства обороны и МИД Латвии в Украине регулярно оказывается разнообразная гуманитарная помощь. С 22 по 25 августа во время визита в Украину парламентский секретарь Министерства обороны Байба Бледниеце и старший специалист по международному военно-религиозному сотрудничеству Элмарс Плявиньш передали гуманитарную помощь, оказанную латвийскими компаниями и жителями.

В состав партии, собранной движением "Предприниматели за мир", вошли обувь, продукты питания – чай, сахар, хлеб, мясные консервы, фасоль, макароны, гречка, мука и другие продукты питания, которые можно долго хранить, а также специально подготовленные внедорожники. Последняя партия включала военную технику, предоставленную Национальными вооруженными силами.

"Это будет долго, наша поддержка и поддержка других стран - одно из условий выживания и независимости Украины. Латвия является лидером в оказании поддержки и подает пример другим странам в Европе и во всем мире", - отметил министр обороны Артис Пабрикс.

Недавно Латвия предоставила Украине шесть самоходных гаубиц M109, несколько лет назад купленных в Австрии. Тогда Латвия закупила у Австрии всего 65 самоходных гаубиц.

Также ВВС Украины получили от Латвии два вертолета Ми-17 и два Ми-2.