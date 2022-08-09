Россия возобновила поставки газа в Латвию

Поток природного газа из России в Латвию возобновился спустя неделю после того, как российский "Газпром" прекратил транспортировку топлива.

Это подтвердил оператор системы Conexus Baltic Grid (CBG), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В июле "Газпром" заявил, что прекратил поставки газа в Латвию, обвинив балтийскую страну в нарушении условий снабжения.

Но поток из России в Латвию в понедельник составил 43 393 МВт-ч в день, сообщает CBG. В настоящее время газ поступает в зону единого рынка Латвии, и его можно транспортировать в Финляндию, Эстонию или Литву.

Латвия решила полностью отказаться от российского газа с 1 января будущего года. Поддержанные Сеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов природного газа.

Напомним, посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз для граждан России, с единственным исключением.

Латвия также приостановила действие межправительственного соглашения с Россией об экономическом сотрудничестве.