Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Россия возобновила поставки газа в Латвию

Вторник, 9 августа 2022, 15:54

Поток природного газа из России в Латвию возобновился спустя неделю после того, как российский "Газпром" прекратил транспортировку топлива.

Это подтвердил оператор системы Conexus Baltic Grid (CBG), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В июле "Газпром" заявил, что прекратил поставки газа в Латвию, обвинив балтийскую страну в нарушении условий снабжения.

Но поток из России в Латвию в понедельник составил 43 393 МВт-ч в день, сообщает CBG. В настоящее время газ поступает в зону единого рынка Латвии, и его можно транспортировать в Финляндию, Эстонию или Литву.

Латвия решила полностью отказаться от российского газа с 1 января будущего года. Поддержанные Сеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов природного газа.

Напомним, посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз для граждан России, с единственным исключением.

Латвия также приостановила действие межправительственного соглашения с Россией об экономическом сотрудничестве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия Энергетика

Статьи

Курт Волкер: До конца года мы увидим изменения на фронте, а потом у россиян будет трудная зима

"Когда вам противостоит такой враг – места для компромисса нет. Сейчас слишком рискованно даже временно оставлять Крым в руках России..."
9 августа 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Ответ на российские фейки: как Украина переходит на систему НАТО по контролю над оружием

Обычные процедуры мониторинга окончательного использования западного оружия в Украине плохо подходят для зон активных боевых действий.
8 августа 2022 — Александр Калиниченко, для Европейской правды

Граница войны: что уже изменилось и чего ждать в работе пунктов пропуска между Украиной и ЕС

Автомобильные пункты пропуска на западной границе стали основными воротами Украины. Стоит разобраться, какие процессы там происходят.
8 августа 2022 — Евгения Григорьева, Ирина Сушко, "Европа без барьеров"